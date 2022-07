Nowy Dragon Ball w polskich kinach. Jest data premiery!

fot. materiały prasowe

Dragon Ball Super: Super Hero, czyli najnowszy film anime osadzony w kultowym uniwersum, trafi do Polski. Dystrybutor UIP ogłosił, że polska premiera nastąpi 19 sierpnia 2022 roku, czyli zaledwie dwa miesiące po debiucie w Japonii. Na ten moment nie wiadomo, czy film będzie wyświetlany z napisami, czy planowany jest dubbing.

Jest to pierwsza produkcja osadzona w tym świecie, przy której wykorzystano efekty komputerowe do tworzenia animacji. Nie jest to jednak w 100% CGI, ale miks dwóch podejść. Zarazem jest to czwarta historia, przy której aktywnie pracował twórca Dragon Balla, Akira Toriyama. Koncept fabularny i wygląd postaci pochodzi od niego.

Dragon Ball Super: Super Hero - zwiastun

Dragon Ball Super: Super Hero - opis fabuły

W historii powraca Armia Czerwonej Wstęgi, którą poznaliśmy w starych serialach ze świata Dragon Balla. Stworzyli oni dwa nowe androidy, które stają do walki z Goku i spółką.

Co więcej, z informacji fabularnych dowiadujemy się, że Gohan i Szatan Serduszko są tutaj głównymi bohaterami, a nie - jak zawsze - Goku i Vegeta. Jest to decyzja Toriyamy, który chciał skupić się na relacji tych postaci.