Nowy Karate Kid - Ming-Na Wen w obsadzie. Znacie ją z Agentów T.A.R.C.Z.Y i Księgi Boby Fetta

fot. materiały prasowe

Reklama

The Karate Kid 2 ma być powrotem serii do kin po tym jak udany serial Cobra Kai przez wiele lat święcił sukcesy w streamingu. Reżyserem filmu został Jonathan Entwistle, a w rolach głównych zagra Jackie Chan i Ralph Macchio, którzy odegrają ponownie role, w których pojawili się w tym świecie po raz pierwszy. Niedawno poznaliśmy również nową, młodą gwiazdę serii, którą będzie Ben Wang z Urodzonego w Ameryce. Poza tym w obsadzie znajduje się jeszcze Joshua Jackson i Sadie Stanley.

Variety informuje, że do obsady dołączyła również Ming-Na Wen, amerykańska aktorka chińskiego pochodzenia, którą możecie kojarzyć z Mulan, drugiego sezonu Komediantek, Księgi Boby Fetta czy Agentów T.A.R.C.Z.Y. Szczegóły na temat jej roli są nieznane.

Nowy Karate Kid - wszystko o filmie

Reżyserem projektu jest Jonathan Entwistle, który najbardziej znany jest z seriali The End of the F***ing World i To nie jest OK. Stanie on za kamerą produkcji, którą Sony określa jako łączącą i kontynuującą mitologię oryginalnej serii Karate Kid. Za scenariusz odpowiada Rob Lieber, który wcześniej pracował przy filmach Piotruś Królik i Aleksander - okropny, straszny, niezbyt dobry, bardzo zły dzień.

Ben Wang zagra główną rolę nastolatka, czyli tytułowego "kida". Jackie Chan powróci do roli z Karate Kida z 2010 roku, a Ralph Macchio ponownie zagra Daniela LaRusso, którego grał w pierwszych trzech kinowych filmach oraz w serialu Cobra Kai. Szczegoły fabuły oraz, jak uniwersa Daniela i postać Chana zostaną połączone, nie są znane.

Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się wiosną przyszłego roku. Producentką jest Karen Rosenfelt.

Nowy Karate Kid zadebiutuje w kinach 13 grudnia 2024 roku.