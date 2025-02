Mogliśmy mieć cameo Hulka. Reżyser Kapitana Ameryki 4 potwierdza

Fot. Marvel

Reklama

Teorie niektórych internautów się sprawdziły - faktycznie były szanse na to, by Banner/Hulk (Mark Ruffalo) pojawił się w Kapitanie Ameryce 4. Rozmawiając z portalem The Playlist, reżyser Julius Onah potwierdził, że pierwotnie dyskutowano ten pomysł. Ostatecznie stwierdzono jednak, że przez to historia Sama Wilsona mogłaby zejść na dalszy plan.

- A w końcu to jest historia Sama. To pierwsza kinowa przygoda Sama w roli Kapitana Ameryki. Chcemy, żeby film opowiadał o Samie wykorzystującym swoją supermoc, aby pokonać przeciwności losu.

Ostatnim razem widzieliśmy Marka Ruffalo w roli Bannera w finale serialu Mecenas She-Hulk, gdzie pojawił się ze swoim synem Skaarem. W związku z tym spekuluje się, że ten duet powróci w Avengers: Doomsday bądź Secret Wars.

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat - film jest już dostępny w kinach.

Zobacz także: Hideo Kojima... nie zrozumiał nowego Kapitana Ameryki. Wskazał poważny problem MCU?

Najpotężniejsze Hulki z komiksów Marvela

Przyjrzyjmy się najsilniejszym Hulkom, które na przestrzeni lat podbijały komiksowe uniwersum Marvela. Zestawienie opiera się na liście przygotowanej przez zagraniczny portal popkulturowy Screenrant.