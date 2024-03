Nowy Karate Kid - Joshua Jackson w obsadzie. To jego pierwszy film od prawie dekady

fot. materiały prasowe

Joshua Jackson dołączył do obsady filmu Karate kid. Jest to dla niego pierwsza rola w pełnometrażowej produkcji od 2015 roku. Przez te lata w pełni był skupiony na serialach. Można tu wymienić takie tytuły jak Fatal Attraction, Dr. Death, Małe ogniska czy The Affair.

Nowy Karate Kid - co wiemy?

Ben Wang zagra główną rolę nastolatka, czyli tytułowego "kida". Jackie Chan powróci do roli z Karate Kida z 2010 roku, a Ralph Macchio ponownie zagra Daniela LaRusso, którego grał w pierwszych trzech kinowych filmach oraz w serialu Cobra Kai. Szczegoły fabuły oraz, jak uniwersa Daniela i postać Chana zostaną połączone, nie są znane.

Wiadomo jedynie, że bohaterem będzie nastolatek z Chin, który ma odnaleźć w sobie siłę i cel w życiu dzięki sztukom walki. Jonatan Entwistle (The End of the F***ing World) stoi za kamerą. Rob Lieber jest autorem scenariusza.

Premiera w 2025 roku. Wszystko wskazuje na to, że prace na planie nowego Karate Kid ruszą jeszcze w 2024 roku.