Karate Kid 2 - poznaliśmy nową gwiazdę serii. Jest nią aktor z Urodzonego w Ameryce

fot. materiały prasowe

O powstawaniu nowego filmu z serii Karate Kid, który łączyłby się również z tym, co zaprezentowano w serialu Cobra Kai, było wiadomo już od dawna. W listopadzie 2023 roku Jackie Chan i Ralph Macchio zachęcali we wspólnym filmiku do zgłaszania się do castingu na rolę nowej, młodej gwiazdy serii, która wystąpiłaby w nowym filmie u boku obu weteranów. Jackie Chan brał udział w remake'u z 2010 roku, w którym wcielał się w rolę mentora, a akcja filmu działa się w tym samym świecie, co oryginał. Ralph Macchio z kolei pojawił się zarówno w oryginalnej części serii, ale i serialu będącym jej kontynuacją, czyli Cobra Kai.

Do obsady po miesiącach poszukiwań dołączył Ben Wang, gwiazda serialu Urodzony w Ameryce, gdzie występował m.in. u boku Michelle Yeoh. Praca z legendami kina nie jest mu więc obca.

Reżyserem projektu jest Jonathan Entwistle, który najbardziej znany jest z seriali The End of the F***ing World i To nie jest OK. Stanie on za kamerą produkcji, którą Sony określa jako łączącą i kontynuującą mitologię oryginalnej serii Karate Kid. Za scenariusz odpowiada Rob Lieber, który wcześniej pracował przy filmach Piotruś Królik i Aleksander - okropny, straszny, niezbyt dobry, bardzo zły dzień.

Karate Kid 2 - fabuła i data premiery

Akcja nowego filmu rozgrywać się będzie na wschodnim wybrzeżu USA i skupi się na nastolatku z Chin, który będzie szkolił się w sztukach walki u boku rozsądnego i mądrego mentora.

Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się wiosną przyszłego roku. Producentką jest Karen Rosenfelt.

Nowy Karate Kid zadebiutuje w kinach 13 grudnia 2024 roku.