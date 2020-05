Nowy MacBook Pro to przede wszystkim nowa klawiatura

Firma z Cupertino nie lubi wielkich rewolucji, ale od czasu do czasu nawet taki gigant jak Apple musi przyznać się do błędu i zmienić swoje podejście do wykorzystywanych technologii. Odświeżenie 13-calowego modelu MacBooka Pro było okazją do definitywnego pożegnania się z klawiaturami z mechanizmem motylkowym.

Mechanizm tego typu wprowadzono na rynek w 2015 roku, aby maksymalnie odchudzić laptopy. Niestety, okazał się zbyt awaryjny i niewygodny - ultrakrótki skok utrudniał długotrwałą pracę. Apple podjęło decyzję o wycofaniu się z rozwoju tej technologii. Z klawiatur motylkowych najpierw zrezygnowano w MacBooku Pro z 16-calowym ekranem, a teraz zniknęły z jego mniejsze wersji. W tym modelu znajdziemy klawiaturę Magic Keyboard funkcjonującą w oparciu o klasyczny, sprawdzony układ nożycowym.

Odświeżenie 13-calowego MacBooka Pro było także okazją do zaoferowania nowych, wydajniejszych podzespołów. Sprzęt nadal pracuje pod kontrolą procesorów Intela, jednak jednostki dwurdzeniowe zastąpiono czterordzeniowymi, które mają zaoferować 2,8-krotnie wyższą wydajność. Najtańsze modele wciąż wykorzystują układy 8. generacji, ale jeśli ktoś jest gotów wydać na laptopa co najmniej 9899 zł, otrzyma do dyspozycji procesor 10. generacji. Domyślnie komputery korzystają z nośników SSD o pojemności od 256 GB do 1 TB, ale za pośrednictwem konfiguratora można rozszerzyć pamięć nawet do 4 TB w przypadku modeli korzystających z najnowszych procesorów Intela oraz do 2 TB w przypadku tańszych urządzeń.

13-calowe MacBooki Pro przeszły tylko nieznaczny lifting i choć Apple chwali się, że oferują o 80% wyższą wydajność w grach niż ich poprzednicy, nie będą dobrym wyborem dla miłośników gamingu. Zintegrowana karta graficzna Intel Iris Plus Graphics 655 sprawdzi się wyłącznie we współpracy z najprostszymi tytułami. Za to z filmami poradzą sobie znacznie lepiej – wyposażono je w technologię dźwięku przestrzennego oraz ekrany Retina pokrywający szeroką gamę kolorów P3, które uprzyjemnią oglądanie.