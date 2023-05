Znamy ceny nowych kart GeForce RTX 4060 z DLSS 3!

fot. NVIDIA

NVIDIA zaprezentowała rodzinę kart graficznych GeForce RTX 4060. Każda z nich wykorzystuje wszystkie funkcje architektury NVIDIA Ada Lovelace, w tym renderowanie neuronowe DLSS 3, techniki ray tracingu trzeciej generacji zapewniające wysoką liczbę wyświetlanych klatek na sekundę czy enkoder NVIDIA (NVENC) ósmej generacji z obsługą standardu AV1. Ich ceny rozpoczynają się od 1549 zł.

Technika DLSS jest już wykorzystywana przez ponad 300 gier i aplikacji. Jedna z najnowszych implementacji to oprogramowanie D5 Render. Wyczekiwane tytuły, takie jak The Lord of the Rings: Gollum czy Diablo IV, są następne w kolejce do wdrożenia DLSS 3. Wkrótce pojawi się także wtyczka DLSS 3 dla Unreal Engine 5.

Rodzina kart RTX 4060 dostarcza graczom doskonałą wydajność w rozdzielczości 1080p, niezależnie od tego, czy budują oni gamingowe centrum dowodzenia, czy stację roboczą wspomaganą przez sztuczną inteligencję. Nowe karty graficzne to doskonała modernizacja komputerów, w cenie od zaledwie 1549 zł, dzięki czemu architektura Ada Lovelace i technika DLSS 3 trafią w ręce milionów osób na całym świecie.

- Matt Wuebbling, wiceprezes ds. marketingu kart graficznych GeForce w firmie NVIDIA

Rodzina NVIDIA GeForce RTX 4060 - architektura Ada Lovelace, technika DLSS 3, ceny od 1549 zł

Oparte na architekturze NVIDIA Ada Lovelace, modele GeForce RTX 4060 Ti oraz RTX 4060 oferują imponujący wzrost wydajności i efektywności pomiędzy kolejnymi generacjami kart graficznych. Obsługują również wykorzystującą sztuczną inteligencję technikę DLSS 3, która zapoczątkowała nową erę renderowania neuronowego NVIDIA RTX w grach i aplikacjach.

DLSS 3 bazuje na dotychczasowych osiągnięciach firmy NVIDIA w dziedzinie akcelerowanych przez sztuczną inteligencję technik superrodzielczości. Zapewnia wysoką jakość obrazu i nawet czterokrotnie lepszą wydajność w porównaniu do standardowego renderowania, a także odpowiedną responsywność, która gwarantuje doskonałe wrażenia z rozgrywki.

Nowa rodzina kart GeForce RTX 4060 obejmuje:

GeForce RTX 4060 Ti 8GB - limitowana edycja Founders oraz modele autorskie będą dostępne od 24 maja w cenach zaczynających się od 2039 zł.

GeForce RTX 4060 Ti 16GB - modele autorskie pojawią się w lipcu w cenach zaczynających się od 2599 zł.

GeForce RTX 4060 8GB - modele autorskie będą dostępne w lipcu w cenach zaczynających się od 1549 zł.

NVIDIA GeForce RTX 4060

Więcej informacji na temat rodziny kart graficznych GeForce RTX 4060 można znaleźć w oficjalnej informacji prasowej oraz dedykowanym artykule.

Już ponad 300 gier i aplikacji wykorzystuje technikę DLSS

NVIDIA DLSS wykorzystuje sztuczną inteligencję oraz rdzenie Tensor w kartach GeForce RTX do zwiększania liczby wyświetlanych klatek na sekundę. DLSS 3 łączy w sobie techniki DLSS Super Resolution (czyli DLSS 2), DLSS Frame Generation oraz NVIDIA Reflex, zwiększając wydajność i jednocześnie zachowując wysoką responsywność.

Adaptacja techniki wciąż przyspiesza i NVIDIA DLSS zapewnia obecnie wysoką wydajność wspomaganą przez SI w ponad 300 grach i aplikacjach.

Oto aktualny stan wykorzystania technik NVIDIA RTX:

DLSS - ponad 300 gier i aplikacji

DLSS 3 - ponad 30 gier i aplikacji

Reflex - 70 gier i aplikacji

DLSS 3 w D5 Render

Najnowsza aktualizacja D5 Render zwiększa wydajność aplikacji dzięki wsparciu DLSS 3. Wiodące w branży oprogramowanie umożliwia użytkownikom obserwować w czasie rzeczywistym każdą modyfikację sceny i jest kompatybilne z popularnymi aplikacjami kreatywnymi, takimi jak SketchUp, 3ds Max, Revit, Archicad, Rhino, C4D czy Blender.

D5 Render wykorzystywało wcześniej technikę DLSS 2, co pozwalało mu renderować mniejszą wersję obrazu i zwiększać jego rozdzielczość za pomocą sztucznej inteligencji, zapewniając praktycznie ten sam poziom jakości przy znacznie wyższej wydajności.

Liczba wyświetlanych klatek na sekundę w rzutni aplikacji wzrasta nawet trzykrotnie, co pozwoli twórcom pracować nad większymi scenami, wyższej jakości modelami i teksturami, utrzymując płynny i interaktywny widok.

Cieszymy się, że możemy zintegrować DLSS 3 z D5, co znacznie zwiększy wydajność w czasie rzeczywistym dla naszych użytkowników. Wierzymy, że dzięki tej integracji D5 nadal będzie przodować w renderingu w czasie rzeczywistym i dostarczy naszym użytkownikom niezrównane wrażenia twórcze.

- Jessie Huang, wiceprezes ds. marketingu i działań operacyjnych w D5 Render

Więcej gier i aplikacji z techniką DLSS

Popularność DLSS nadal rośnie, a najnowsze gry wykorzystujące tę technikę to:

Ashfall już niedługo z DLSS 3

już niedługo z DLSS 3 The Outlast Trials dostępna od dzisiaj z DLSS 2

Bus Simulator 21 już dostępna z DLSS 2

już dostępna z DLSS 2 KartKraft już dostępna z DLSS 2

już dostępna z DLSS 2 Moon Runner już dostępna z DLSS 2

Wygraj jedną z 460 kart graficznych GeForce RTX 4060 i 4060 Ti. Pula nagród wynosząca ponad 150 000 dolarów to największa w historii promocja Lato z #RTXON

Wraca Lato z RTX. W tym roku NVIDIA podnosi poprzeczkę, oferując wygrane o wartości 150 000 dolarów. Nagrody to między innymi 460 kart graficznych GeForce RTX 4060 Ti i 4060, monitory G-SYNC, jedyny w swoim rodzaju zestaw komputerowy, unikalne backplate’y oraz nakładki na klawisze RTX On.

Dodatkowo, aby uczcić premierę rodziny GeForce RTX 4060, NVIDIA poprosi użytkowników o nominowanie 100 twórców, którzy otrzymają kartę graficzną GeForce RTX 4060 Ti Founders Edition, a także po dwie karty GeForce RTX 4060 do rozdania wśród swojej społeczności.