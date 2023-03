Nvidia odwraca się od kryptowalut i stawia na SI

fot. Nvidia

Historia związku Nvidii z kryptowalutami jest co najmniej barwna. Firma zarobiła miliardy dolarów na popularności swoich kart graficznych stosowanych do kopania kryptowalut, ale z niedawnego wywiadu dowiadujemy się, że kryptowaluty „nie wnoszą niczego użytecznego społecznie”.

W wywiadzie dla Guardiana Micheal Kagan, dyrektor technologiczny Nvidii, powiedział, że moc obliczeniowa procesorów graficznych firmy powinna być wykorzystywana do zadań bardziej wartościowych niż wydobywanie kryptowalut, jak zasilanie technologii opartych na sztucznej inteligencji, takich jak ChatGPT.

fot. pixabay.com

Wszystkie te rzeczy związane z kryptowalutami potrzebowały przetwarzania równoległego, a [Nvidia] jest w tym najlepsza, więc ludzie po prostu zaprogramowali ją, aby wykorzystać do tego celu. Kupili mnóstwo rzeczy, a potem ostatecznie to się zawaliło, bo nie wnosi nic użytecznego społecznie. SI to robi

fot. Nvidia

– powiedział Kagan.

Dzięki ChatGPT każdy może teraz stworzyć swoją własną maszynę, swój własny program: po prostu mówisz jej, co ma robić, a ona to zrobi. A jeśli nie działa tak, jak chcesz, mówisz <<Chcę czegoś innego>>.

Kagan porównał kryptowaluty do handlu wysokiej częstotliwości, branży, która przyniosła wiele korzyści dostawcy produktów sieciowych firmie Mellanox, której był współzałożycielem i która została przejęta przez Nvidię w 2020 roku.

Byliśmy mocno zaangażowani w handel algorytmiczny: na Wall Street kupowano nasze produkty, aby zaoszczędzić kilka nanosekund podczas przesyłania danych, banki robiły szalone rzeczy, takie jak naciąganie światłowodów pod rzeką Hudson, aby uczynić je nieco krótszymi i zaoszczędzić kilka nanosekund między ich centrum danych a giełdą

fot. Nvidia

– powiedział Kagan.

Nigdy nie wierzyłem, że [kryptowaluty] to coś, co zrobi coś dobrego dla ludzkości. Wiesz, ludzie robią szalone rzeczy, ale kupują twój towar, więc sprzedajesz im towar. Ale nie przekierowujesz całej firmy, aby to wspierać, cokolwiek to jest.

To nieco ironiczne słyszeć, jak CTO Nvidii krytykuje kryptowaluty w stylu Warrena Buffetta i Charliego Mungera. Tak wiele produktów Nvidii było sprzedawanych w celu wydobywania kryptowalut, że spowodowało to gwałtowny spadek ceny akcji firmy po krachu kryptowalutowym z 2018 roku. Powtórka spadków nastąpiła w zeszłym roku po kolejnym tąpnięciu kryptowalut.

Źródło: NVIDIA

Nvidia próbowała zdystansować się od kopania kryptowalut w 2021 roku, gdy wprowadziła wersje Lite Hash Rate (LHR) w większości swojej linii RTX 3000, ale przypadkowo opublikowała sterownik beta dla RTX 3060, który usunął ogranicznik. Reszta zabezpieczenia została ominięta w ciągu roku. Nastąpiło to podczas ostatniego boomu na kryptowaluty, który w połączeniu z pandemią/brakiem chipów spowodował, że karty graficzne sprzedawały się po dwu-, a nawet trzykrotnej cenie sugerowanej.

fot. Nvidia

Chwalenie ChatGPT przez Nvidię nie jest jednak zaskoczeniem. OpenAI trenował ChatGPT na superkomputerze zbudowanym przez Microsoft z dziesiątek tysięcy procesorów graficznych Nvidia A100. Na początku tego miesiąca gigant z Redmond zapowiedział nową macierz wykorzystującą nowsze procesory graficzne H100 firmy Nvidia, a kurs akcji firmy znów zaczyna szybko rosnąć.