RTX Video Super Resolution firmy Nvidia działa teraz w odtwarzaczu VLC

fot. pixabay.com

RTX Video Super Resolution to wprowadzony pod koniec lutego wraz z nowym sterownikiem Game Ready upscaler przetwarzający obraz za pomocą sztucznej inteligencji, który pozwala posiadaczom kart GeForce z serii RTX 30 i 40 oglądać przeskalowane wideo na wyświetlaczach 1440p lub 4K ze zwiększoną ostrością. Mówiąc prościej, karta RTX przetwarza filmy w niższej rozdzielczości odtwarzane w przeglądarkach Chrome lub Edge na wyższą, poprawiając ich jakość.

fot. Nvidia

Łącząc moc rdzeni NVIDIA Tensor z najnowocześniejszymi technikami przetwarzania obrazu, RTX VSR inteligentnie wyostrza i uwydatnia obiekty i ich krawędzie, usuwając jednocześnie rozpraszające uwagę artefakty związane z kompresją sygnału. RTX VSR sprawdzi się w przypadku większości materiałów wideo odtwarzanych w przeglądarce, niezależnie od tego, czy jest to transmisja w serwisie Twitch lub YouTube, czy też filmy pochodzące z takich aplikacji jak Netflix, Disney+. Teraz, gdy działa w odtwarzaczu multimedialnym VLC, te same sprytne rozwiązania mogą być wykorzystane do ulepszania filmów z osobistej biblioteki.

Aby włączyć Video Super Resolution, wystarczy otworzyć panel sterowania Nvidii i zaznaczyć opcję „Bardzo wysoka rozdzielczość” w polu „Uwydatnianie obrazu wideo RTX” w sekcji „Wyreguluj ustawienia obrazu wideo”.

Znany z ikonki pachołka drogowego popularny odtwarzacz multimedialny VLC został pierwotnie opracowany z infrastrukturą klienta/serwera, ale ta funkcjonalność została ostatecznie usunięta, gdy przekształcił się w czysty odtwarzacz multimedialny. Został wydany z GNU General Public License na początku 2001 roku.