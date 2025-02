Fot. Materiały prasowe

Reklama

Constantine to film z 2005 roku. Fani już dwadzieścia lat czekają na kontynuację thrillera, a gwiazdor widowiska Keanu Reeves i reżyser Francis Lawrence od dobrych dziesięciu próbują go nakręcić. Wygląda jednak na to, że oboje są bliżej stworzenia sequela, niż kiedykolwiek wcześniej – dostali jasną odpowiedź od DC Studios.

Constantine 2 - ważna aktualizacja

Niedawno udało nam się stworzyć historię i przedstawiliśmy ją DC Studios. Odpowiedzieli: „Okej”. Teraz więc spróbujemy napisać scenariusz – powiedział Keanu Reeves Próbowaliśmy [razem z reżyserem Francisem Lawrence’em] nakręcić ten film przez ponad dekadę.– powiedziałportalowi Inverse.

Oczywiście, Keanu Reeves nie zdradził żadnych szczegółów odnośnie projektu. Potwierdził natomiast, że Constantine 2 będzie rozgrywał się w tym samym świecie, co pierwsza część.

Obiecująca aktualizacja Keanu Reevesa pojawiła się tydzień po wypowiedzi Francisa Lawrence'a, który obiecywał, że są bliżej niż kiedykolwiek wcześniej stworzenia sequela. Zapewnił, że mają świetny pomysł i przejrzeli razem z aktorem wiele komiksów na przestrzeni lat, by uzupełnić swoją wiedzę.

[Ta postać] nie opuszcza naszych myśli od dwudziestu lat. Nasze umysły są przesiąknięte pomysłami, historiami i bohaterami, które kochamy.

DC - ranking wszystkich filmów od najgorszego do najlepszego