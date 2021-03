Obcy - istnieje bogini ksenomorfów. To może być największa zagadka franczyzy

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Marvel zaprezentował nowe materiały promujące zeszyt Alien #1, pierwszą odsłonę nadchodzącej serii, która ukaże się już pod szyldem Domu Pomysłów. Na opowieść ze scenariuszem Phillipa Kennedy'ego Johnsona z niecierpliwością czeka wielu fanów franczyzy; wygląda na to, że będą oni musieli zmienić swoją perspektywę postrzegania całego kanonu Obcego. Jak się bowiem okazuje, istnieje tajemnicza bogini ksenomorfów.

Z plansz reklamowych wynika, że protagonista historii, Gabriel Cruz, opisuje sztucznej inteligencji o imieniu Bishop swój sen, w którym pojawiają się Obcy. Istotne jest to, że na jednej z ilustracji wspomina się o tajemniczym demonie, nazywanym "królową pośród trędowatych i boginią pośród robaków". Z kontekstu sceny wynika, że chodzi tu o władczynię ksenomorfów, kosmiczny byt będący uosobieniem mroku i zła, wokół którego gromadzą się Obcy. Spójrzcie sami:

Alien #1 - plansze

Istota, którą widzimy na jednej z plansz otoczoną ksenomorfami, nie była jak do tej pory pokazana w franczyzie. Serwis Screen Rant porównuje tajemniczą boginię Obcych do Knulla, władcy symbiontów i jednocześnie ich stworzyciela, który za pomocą kolektywnego umysłu jest w stanie przejmować nad nimi kontrolę - jak na razie są to jednak jedynie czyste spekulacje.