Obi-Wan Kenobi - Darth Vader pokaże potęgę. Pierwsze zdjęcie postaci z serialu

Portal EW.com opublikował nowe zdjęcie z serialu Obi-Wan Kenobi. Widzimy na nim powrót Dartha Vadera, w którego wcieli się między innymi Hayden Christensen z trylogii prequeli. Oznacza to, że też zobaczymy go bez hełmu. Pamiętajmy, że ma również dojść do pojedynku z Kenobim. Według plotek Vader pojawi się dopiero w 3. odcinku.

Obi-Wan Kenobi - Darth Vader na zdjęciu

Widzimy na zdjęciu, jak Mroczny Lord Sithów wychodzi z miejsca, w którym z reguły zdejmuje swój hełm. Widzieliśmy to między innymi w Imperium Kontratakuje, jak admirał Piett widział tył głowy Vadera. Jaki będzie to Vader?

- Chciałbym wam powiedzieć, ale poprzysiągłem utrzymanie tajemnicy. Mogę jedynie powiedzieć ,że zobaczymy bardzo potężnego Vadera.

Obi-Wan Kenobi

Jest to zgodne z nowym kanonem Gwiezdnych Wojen, w którym Vader jest potężną siłą naturą. Wcześniej mówiono, że Vader w tym serialu jest zbliżony do sceny w korytarzu z Łotra 1, ale złoczyńca jest bardziej wkurzony. Scenarzysta Joby Harold w rozmowie z EW tłumaczy, że jego cień pada na wszystkie wydarzenia. Jego zdaniem jest on częścią emocjonalnej części serialu, która ma związek z Obi-Wanem, ale nie tylko.

Obi-Wan Kenobi - premiera 25 maja 2022 roku w Disney+.

