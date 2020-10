Obi-Wan Kenobi - Ewan McGregor brał już udział w testowych zdjęciach w stroju Mistrza Jedi

fot. materiały prasowe

Niedawno Ewan McGregor otwarcie zdradził, że prace na planie serialu o Obi-Wanie Kenobim ruszą w marcu 2021 roku. Teraz aktor ujawnił również, że gościł na planie serialu The Mandalorian, gdzie testował kostium swojej postaci. Wziął też udział w próbnych zdjęciach, tzw. camera test (coś w rodzaju pierwszej prezentacji Henry'ego Cavilla w zbroi wiedźmina Geralta). Co więcej, miało to miejsce już jakiś czas temu.

W podcaście Happy Sad Confused, McGregor i aktor Charley Boorman rozmawiali o dokumencie motocyklowym, gdy ich rozmowa zboczyła na temat serialu o Kenobim. Prowadzący podcast Josh Horowitz zapytał McGregora, czy jest już gotów ponownie przywdziać szaty Obi-Wana. Ten odparł:

Tak i jestem tym bardzo podekscytowany. Minęło sporo czasu. Chodzi o to, że rozmawialiśmy o tym z Lucasfilmem i Disneyem od jakichś czterech, pięciu lat, a może i dłużej. Trochę czasu musiało upłynąć, zanim to wszystko w końcu dojdzie do skutku. Jestem podekscytowany faktem, że będzie to serial, a nie film - to da nam więcej miejsca na rozwinięcie opowieści. (...) Zamierzamy zaadaptować część technologii, którą wykorzystano przy realizacji serialu The Mandalorian. Cieszę się też na współpracę z Deborah Chow, która była jedną z reżyserek tej serii. Myślę, że jest naprawdę dobra. Zrobiliśmy kilka testów jeszcze w czasie, gdy miał to być film - zrobiliśmy te testy i było naprawdę świetnie. (...) Zabawnie było spacerować po tym planie wśród ekipy. W końcu nadszedł wielki moment: wszedłem do garderoby, a tam wisiały moje beżowe peleryny, moje paski i buty, był mój stary kostium... Mój Boże, to było niesamowite.

Szczegóły fabuły serialu nie są znane. Według plotek mamy zobaczyć dwie równoległe linie czasowej; teraźniejszość Obi-Wana na Tatooine oraz przygody Kenobiego i Anakina w czasie Wojen Klonów. W jakimś stopniu miałoby to być najpewniej powiązane fabularnie, ale nie wiadomo nic na ten temat.

Obi-Wan Kenobi - data premiery serialu nie jest znana.