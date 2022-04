Obi-Wan Kenobi - bohater gotowy do walki na okładce. Kto stworzy muzykę?

fot. materiały prasowe

Obi-Wan Kenobi jest promowany w magazynie Total Film. Czasopismo opublikowało dwie okładki, dzięki którym możemy zobaczyć mistrza Jedi i jego miecz świetlny. Na dniach niewątpliwie też pojawią się kolejne materiały z magazynu oraz wypowiedzi zdradzające nowe informacje o serialu.

Obi-Wan Kenobi - galeria

Obi-Wan Kenobi

Obi-Wan Kenobi - kto stworzy muzykę?

Oficjalnie za muzykę odpowiadać będzie Natalie Holt, znana z seriali Loki oraz Templariusze. Tym samym staje się ona również pierwszą kobietą, która tworzy muzykę do Gwiezdnych Wojen.

W rozmowie z Vanity Fair zdradziła, że John Williams osobiście poprosił szefową Lucasfilm, Kathleen Kennedy o to, aby mógł skomponować temat muzyczny Obi-Wana Kenobiego. Chciał to zrobić, bo to jedyna ważna postać z Oryginalnej Trylogii, która takowego od niego jeszcze nie dostała.

- Więc kto mógłby mu odmówić? Napisał temat muzyczny Obiego i on w pełni uchwycił ducha tego serialu.

Kompozytorka podkreśla przy każdym pytaniu dziennikarza Vanity Fair, że nie może niczego zdradzać, więc żadnych konkretów na temat muzyki nie ujawniła.

Obi-Wan Kenobi - premiera 27 maja 2022 roku w Disney+.