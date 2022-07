Darth Vader ze zniszczonym hełmem z serialu. Fani będą chcieli mieć tę figurkę

fot. Hot Toys

Z uwagi na grę oświetleniem z mieczy świetlnych i dość ciemne lokacje, zniszczony hełm Dartha Vadera, z którego wyłoniła się poparzona twarz Anakina Skywalkera nie był idealnie widoczny. Dzięki nowej kolekcjonerskiej figurce Hot Toys o wiele lepiej widać oblicze Dartha Vadera z serialu Obi-Wan Kenobi.

Darth Vader - figurka

Figurka została stworzona w skali 1/6. Mamy tutaj odtworzenie wizerunku z serialu, którego dokonano ręcznym rzeźbieniem i udoskonalaniem szczegółów w najmniejszym detalu. Figurka ma ruchome oko, które można ustawić do woli, uszkodzony panel kostiumu oraz podświetlany pasek i miecz świetlny. Do tego można wymienić go na dwa miecze Trzeciej Siostry, którymi Vader walczył przez chwilę w jednym z odcinków.

Do tego w wybranych rynkach będzie edycja specjalna figurki z miniaturką hologramu Wielkiego Inkwizytora i holoprojektorem.

Na ten moment nie ujawniono ceny oraz daty premiery. Z uwagi na szczegółowość figurek najpewniej tradycyjnie najpierw ruszy preorder, a potem wiele miesięcy później będzie wysyłka eksponatu.