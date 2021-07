Octopus Film Festival 2021 - pełny program już dostępny. Co warto obejrzeć?

Octopus Film Festival 2021 doczeka się 4. edycji nietypowego festiwalu organizowanego w Gdańsku, gdzie seasne odbywają się w industrialnym otoczeniu Stoczni Gdańskiej. Wydarzenie odbędzie się w dniach 3-8 sierpnia 2021 roku. Filmem otwarcia wybrano gatunkowy hit prosto z Sundance Film Festival, a w programie m.in. retrospektywa Marka Piestraka, australijskie kino eksploatacji, spotkanie z Michałem Fajbusiewiczem czy seanse w nietypowych lokacjach.

46 filmów na 59 seansach, 10 polskich premier, 11 lokacji (w tym jedna ukryta przez organizatorów). Pełny program znajduje się na stronie festiwalu. Karnety już w sprzedaży, zaś start sprzedaży biletów na pojedyncze wydarzenia rozpocznie się we wtorek, 27 lipca od godziny 10:00.

Znany z pierwszych trzech edycji cykl Nowe Kino Gatunkowe w tym roku zamieni się w Konkurs Główny festiwalu. Widzowie zobaczą w nim tytuły, które nie były wcześniej prezentowane stacjonarnie w Polsce i będą mogli wcielić się w rolę jurorów decydując, który z nich otrzyma główną nagrodę. Jednym z patronatów medialnych Festiwalu będzie także w tym roku portal naEKRANIE.pl.

Poniżej treść informacji prasowej na temat programu od organizatora:

W tym roku kontynuujemy tradycję seansu z lektorem na żywo! W środę, drugiego dnia festiwalu, cofniemy się do początku lat dziewięćdziesiątych, do okresu największej popularności thrillera erotycznego, by razem z Michaelem Douglasem i Sharon Stone poczuć „Nagi instynkt". W tym wypadku Sharon Stone przemówi jednak zmysłowym głosem Katarzyny Figury, która przeczyta dialogi do thrillera Paula Verhoevena na żywo. Aktorka będzie też gościem festiwalu i na spotkaniu z widzami opowie o swojej (niejednej) przygodzie z kinem gatunkowym i nie tylko.

Program ujawnił też kolejny seans specjalny w wyjątkowej lokalizacji. Poza filmami „Moon" w namiocie sferycznym, „Turbo Kid" na stoczniowym Dziedzińcu 66A, czy „π" w Plenum, na widzów czeka wyjątkowy pokaz jednego z największych klasyków współczesnego kina – „Łowca Androidów" na terenie Elektrociepłowni Gdańsk! Niedocenione w momencie swojej premiery dzieło Ridleya Scotta, po latach stało się wzorem ambitnego science fiction, które doczekało się nie tylko setek nawiązań i hołdów, ale też udanej kontynuacji. Ponieważ tego typu kino zasługuje na wyjątkową oprawę, na Octopusie „Łowcę androidów" zaprezentujemy w industrialnych przestrzeniach gdańskiej elektrociepłowni przywołujących na myśl filmowe miasto przyszłości.

Stali bywalcy Octopusa nie będą zawiedzeni, bo 4. edycja festiwalu to także powrót Michała Oleszczyka w roli programera, by zaoferować widzom kolejną wycieczkę po rzadko uczęszczanych rejonach kina, gdzie kicz, nieudolność, przesada, kabotyństwo, zamroczenie, delirium i ekstaza łączą się w jedyny w swoim rodzaju filmowy smak. Oto kolejna odsłona „Malinobrania"! W programie znajdą się: „Can't Stop the Music", czyli komedia muzyczna z The Village People, która była tak okropna, że zapoczątkowała przyznawanie Złotych Malin – Oscarów w krzywym zwierciadle, czyli najsłynniejszych nagród filmowych przyznawanych najgorszym produkcjom minionego roku; „Egzorcysta 2: Heretyk", czyli bardzo nieudany sequel legendarnego horroru; i „Robot Monster".

Octopus Film Festival nie tylko zapewnia przednią rozrywkę, ale też uczy! W tym roku po raz pierwszy zostaną zaprezentowane filmy dokumentalne opowiadające o historii kina – w tym dwa premierowo! W programie: – „Gęstwa mroczna, dni zaklęte: historia folk horroru" – polska premiera – ten trwający ponad trzy godziny dokument Kier-La Janisse to prawdziwa encyklopedia wiedzy o gatunku. Dla miłośników kina gatunkowego pozycja obowiązkowa. – „Królowie wideo" – polska premiera – nakręcony z pasji dokument opowiadający historię rozwoju kaset wideo w byłej Czechosłowacji. Pełny fascynujących anegdot i opowieści, umożliwia skonfrontowanie wspomnień naszych sąsiadów z własnymi wideodoświadczeniami. – „Niezupełnie Hollywood" – Mark Hartley opowiada szaloną i pełną zaskoczeń historię Ozploitation, czyli australijskich filmów gatunkowych lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych.