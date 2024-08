foto. naekranie.pl

Octopus Film Festival 2024 - program na 11 sierpnia czyli ostatni dzień tej wspaniałej imprezy. Oczywiście najważniejszym punktem dzisiejszego programu będzie gala zamknięcia połączona z seansem filmu Substancja, która odbędzie się w Klub B90. Ale nim do tego dojdzie czeka nas jeszcze kilka bardzo ciekawych punktów programu. Jednym z nich jest pokaz filmu Trancers połączone ze spotkaniem z jego reżyserem Charlesem Bandem. Naszym zdaniem wartym uwagi jest też seans filmu Zagłada domu Usherów, a to ze względu na przedmowę w wykonaniu Spojlermastera. Za to w sekcji Klasyk w 4K znajdziecie kultowego Oldboya w reżyserii Park Chan-wooka.

Co jeszcze ciekawego na festiwalu w dniu 11 sierpnia?

13:00 - Grand Thief Auto (reż. Ron Howard) - Klub B90

15:00 - Tokyo First (reż. Shin'ya Tsukamoto) - Spektrum

17:00 - Zjadacz ptaków (reż. Jack Clark, Jim Weir) - Multikino, sala 10

23:59 - Wrogie wymiary (reż. Graham Hughes) - Klub B90

naEKRANIE.pl jest tradycyjnie patronem medialnym Octopus Film Festival 2024.