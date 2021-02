Oculus Quest 2 może doczekać się wsparcia dla 120 Hz

Źródło: Facebook

Już w dniu swojej rynkowej premiery gogle Oculus Quest prezentowały się więcej niż zadowalająco. W niezwykle przystępnej cenie oferowały niesamowitą rozdzielczość obrazu, możliwość zanurzenia się w bezprzewodowej rzeczywistości rozszerzonej oraz skorzystania z Oculusa Link, aby grać w tytuły pecetowe. Największą wadą tego sprzętu było zablokowanie częstotliwości odświeżania obrazu na 72 Hz, przez co gry na Queście 2 nie działały tak płynnie jak na konkurencyjnych urządzeniach.

Problem ten można było obejść aktywując tryb eksperymentalnych 90 Hz, ale nie był on domyślnie obsługiwany przez gogle od Facebooka. Na szczęście już kilka tygodni po oficjalnym debiucie sprzętu tryb wyszedł z fazy eksperymentalnej i trafił do powszechnego użytku, zwiększając przyjemność korzystania z Oculusa Quest 2.

Jak się okazuje, był to był dopiero początek istotnych zmian, jakie czekają tę platformę. Andrew “Boz” Bosworth z Facebook Reality Labs podczas sesji Q&A postanowił odnieść się do informacji, jakoby panel zastosowany w Queście 2 był przystosowany do pracy przy odświeżaniu rzędu 120 Hz. Dał kciuk w górę przy pytaniu o to, czy gogle zostaną zaktualizowane o tryb wyższej częstotliwości.

Warto zauważyć, że choć nie istnieją technologiczne przeszkody, aby Quest 2 wyświetlał obraz przy 120 Hz, procesor mobilny może okazać się wąskim gardłem tej platformy, gdyż ze względu na ograniczoną wydajność utrudni przetwarzanie tak dużej liczby informacji. Mimo iż teoretycznie już w dniu premiery gogle mogły działać przy 120 Hz, zablokowano maksymalną częstotliwość na 90 Hz w obawie o to, że jej podwyższenie mogłoby nadmiernie drenować baterię. Wiele jednak wskazuje na to, że w przyszłości deweloperzy będą mogli oddać nam do dyspozycji tryb maksymalnej płynności, jeśli tylko tak zoptymalizują swoje gry na Questa 2, aby były w stanie pracować przy stabilnych 120 klatkach na sekundę.

Ale nawet jeśli w trybie bezprzewodowym Oculus Quest 2 nie pozwalałby odpalać gier przy 120 klatkach, nic nie stoi na przeszkodzie, aby potencjał wyświetlacza w pełni wykorzystali pecetowcy. W trybie Oculus Link za przetwarzanie obrazu odpowiadają zewnętrzne podzespoły, a gogle są zasilane za pośrednictwem kabla USB. Podbicie częstotliwości do 120 Hz byłoby kolejnym krokiem w stronę skrócenia dystansu do Valve Indexa, jednych z najlepszych stacjonarnych gogli VR.

Po wprowadzeniu wyższego odświeżania jedynym polem, na którym Oculus 2 będzie zauważalnie odstawał od swojego trzykrotnie droższego konkurenta, będzie pole widzenia. Korzystanie z gogli od Facebooka przypomina oglądanie obrazu przez lornetkę, zaś Valve Index pozwala w pełni zanurzyć się w wirtualnym świecie.