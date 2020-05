Od biedaka do najbardziej wpływowej osoby w Paryżu. Paul Verhoeven stworzy serial

Paul Verhoeven (Elle) stworzy serial Bel Ami, francuskojęzyczną produkcję opartą o klasyczną powieść Guya de Maupassanta. Będzie on pełnił funkcję showrunnera oraz reżysera wszystkich ośmiu odcinków. Będzie to druga adaptacja powieści, wcześniej dostaliśmy film Uwodziciel z udziałem Roberta Pattionsona.

Przedstawiona na małym ekranie historia ma być uwspółcześnionym podejściem do literackiego oryginału. Za scenariusz odpowiedzialny jest Gerard Soeteman, który pracował wcześniej z Verhoevenem przy okazji między innymi filmu Czarna księga. Całość opowiada historię ubogiego mężczyzny, który przyjeżdża do Paryża. Jego celem jest przedostanie się do lepszego świata, poprzez zrobienie kariery i tym samym, dostanie się na paryskie salony. Sztuka ta będzie możliwa choćby dzięki uwodzeniu serc kobiet, które mogą pochwalić się sporymi wpływami.

Portal Deadline podaje, że zdjęcia do serialu mają ruszyć latem 2021 roku. Na razie brak informacji dotyczących obsady.