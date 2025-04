Będzie 3. sezon The Last Of Us! Potwierdzenie tuż przed premierą nowych odcinków

fot. Max

The Last Of Us zostało przedłużone przez HBO o trzeci sezon. Ta informacja trafiła do Internetu tuż przed premierą drugiego sezonu, który zadebiutuje już w przyszłym tygodniu. Nie wiadomo jeszcze, czy trzecia odsłona adaptacji gry będzie tą finałową.

Wcześniej twórcy serialu - Neil Druckmann i Craig Mazin wspominali, że rozważają produkcję nawet czterech sezonów serialu, by opowiedzieć historię z dwóch części gry. Drugi sezon składa się z 7 odcinków, więc najprawdopodobniej ta zapowiedź ma rozwiać obawy fanów, że cała fabuła The Last of Us: Part II zostanie zamknięta w tak krótkim czasie.

The Last Of Us 2 – fabuła, obsada, data premiery

Po pięciu latach spokoju od wydarzeń z pierwszego sezonu, wspólna przeszłość dopada Joela i Ellie, wciągając ich w konflikt – między sobą i światem jeszcze bardziej niebezpiecznym i nieprzewidywalnym niż ten, który zostawili za sobą.

Obok Pedro Pascala i Belli Ramsey, zobaczymy też wiele nowych twarzy, które wcielą się w postacie znane z drugiej części gry. Są to: Kaitlyn Dever, Isabela Merced, Jeffrey Wright, Catherine O’Hara, Danny Ramirez, Tati Gabrielle, Young Mazino, Ariela Barer oraz Spencer Lord.

Premiera 2 sezonu The Last of Us w serwisie Max została zaplanowana na 13 kwietnia.