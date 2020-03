Od dziś poznacie klimat starej Warszawy w powieści Łukasza Stachniaka

Kto chce jeść mięso, musi umieć zabić to nowa pozycja w ofercie wydawnictwa Znak. Książka Łukasza Stachniaka od dzisiaj znajduje się w sprzedaży.

W Kto chce jeść mięso, musi umieć zabić autor odmalowuje pełne detali, ale i brutalne realia Warszawy z czasów carskich, koncentrując się na światku przestępczym i społeczności żydowskiej.

Poniżej opis i okładka powieści Kto chce jeść mięso, musi umieć zabić:

Powieść, która przytłoczy Cię swoim ciężkim klimatem i przerazi tym, co pokaże. Jesteś w stanie wkroczyć w mroczny, ponury świat, pełen niebezpieczeństw i brutalności?

"Kto chce jeść mięso, musi umieć zabić" to niecodzienna, pełna onirycznych wizji powieść, która pokaże Czytelnikowi świat, do jakiego nigdy wcześniej nie dotarł. Wilcza Wyspa to warszawskie miejsce, które na początku XX wieku skrywało wiele bardzo mrocznych tajemnic. Ci, którzy tam mieszkają, pilnują skrzętnie swoich sekretów, by przypadkiem nie ujrzały światła dziennego.

Najlepszym, co można zrobić, jeśli nie chce się zbyt szybko zginąć, to omijać Wilczą Wyspę szerokim łukiem. Czy niebezpieczeństwo, które się tam czai, można opisać słowami? Czy brutalny świat nie wciągnie bez reszty tego, kto ośmieli się przekroczyć niewidzialną granicę?