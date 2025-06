Co z Prince of Persia: The Sands of Time Remake? Ubisoft odpowiada

Ubisoft

Reklama

Początkowo Prince of Persia: The Sands of Time Remake miał trafić na rynek do kwietnia 2022 roku. Niestety, plany te szybko uległy zmianie, a Ubisoft przesunął premierę na kolejny rok fiskalny. Wówczas potwierdzono również, że główną rolę w produkcji przejął zespół Ubisoft Montreal.

Mimo przejęcia projektu przez doświadczone studio, prace nad grą wciąż napotykały poważne trudności, co zwiastowało kolejne opóźnienia. W maju 2023 roku, trzy lata po pierwotnej zapowiedzi, Ubisoft poinformował, że tytuł nadal znajduje się w fazie koncepcyjnej i nie posiada konkretnej daty premiery. W listopadzie tego samego roku pojawiła się jednak iskierka nadziei – ogłoszono, że projekt osiągnął „ważny kamień milowy”. Nie ujawniono jednak, czego dokładnie dotyczył ten postęp.

Kolejne zmiany w strukturze zespołu deweloperskiego nastąpiły w czerwcu 2024 roku, gdy do prac nad remakiem dołączył zespół Ubisoft Toronto. Miało to przyspieszyć produkcję. Niestety, już miesiąc później pojawiły się mniej optymistyczne wieści – w lipcu 2024 roku doszło do zwolnień wśród pracowników torontońskiego oddziału. Od tamtej pory aż do niedawna brakowało nowych informacji na temat projektu.

W tym roku ponownie pojawiło się światełko w tunelu – Ubisoft ogłosił, że gra ma zadebiutować najpóźniej do końca marca 2026 roku. Tym razem studio wyraźnie podkreśla, że prace nad tytułem aktywnie trwają.

ROZWIŃ ▼

Tak, wciąż jesteśmy głęboko w grze — eksplorujemy, budujemy i dbamy o to, aby piasek poruszał się właściwie. Tę grę tworzy zespół, który naprawdę się troszczy i wkłada w każdy krok swoje serce (i dużo kawy). Dziękujemy, że z nami jesteście - napisali twórcy.

To może oznaczać, że prace nad Prince of Persia: The Sands of Time Remake wreszcie nabrały tempa i być może już nie czekają nas kolejne nieprzyjemne wieści.