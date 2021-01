Odcięła głowę Supermana, wymordowała herosów. Poznajcie mroczną... Lois Lane

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC

Tuż przed finałem wydarzenia Dark Nights: Death Metal na amerykańskim rynku ukazał się zeszyt The Last 52 - War of the Multiverses #1, będący tie-inem do zasadniczej serii. Wśród fanów komiksów już teraz jest o nim niezwykle głośno; wszystko przez to, że w tej opowieści wprowadzono mroczną wersję Lois Lane, która wymordowała herosów w ramach krwawej krucjaty.

Historia o wymownym tytule No More Superheroes rozpoczyna się od ukazania znanej nam wszystkim inkarnacji Lois, która w Daily Planet postanawia spotkać się ze swoją złowrogą odpowiedniczką z alternatywnego świata. Ta druga koniec końców wyjawia własną genezę: na macierzystej dla niej Ziemi jeszcze jako dziennikarka uznawała herosów za wielkie zagrożenie, co nieustannie podkreślała w tworzonych przez siebie artykułach. Z kolei jej współpracownica, Maxima, weszła w posiadanie nadludzkich zdolności, tylko po to, by zmierzyć się z Supermanem. Ich walka doprowadziła do wielu zniszczeń, w tym zawalenia się dachu muzeum na zwiedzającą placówkę grupę uczniów. Jedną z ofiar zdarzenia był syn mrocznej Lois.

Człowiek ze Stali później prowadził cały cykl spotkań mających na celu przeproszenie opinii publicznej za tragiczne zajście. Koniec końców umówił się on na wywiad z Lois Lane, która przy pomocy bursztynowego kryptonitu wchłonęła moce herosa - po ich przejęciu mroczna wersja postaci odcięła głowę Supermana. W kolejnych latach kobieta zajmowała się głównie mordowaniem członków Ligi Sprawiedliwości i innych superbohaterów.

W finale komiksu zobaczyliśmy spotkanie obu wersji Lane. Gdy ta złowroga chciała poderżnąć gardło rozmówczyni, Lois z podstawowej Ziemi nie wydała z siebie żadnego dźwięku - jej krzyk mógłby bowiem ściągnąć Supermana, który najprawdopodobniej poniósłby śmierć w walce z tak potężną rywalką. Czytelnikom nie pokazano jednak momentu morderstwa; opowieść zakończyła się cliffhangerem.

Zobaczcie plansze:

Dark Nights: Death Metal: The Last 52 - War of the Multiverses #1 - plansze