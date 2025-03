fot. Prime Video

Vought Rising to nowy spin-off The Boys, którego akcja będzie rozgrywać się 70 lat przed wydarzeniami z głównego serialu. W głównych rolach występują Aya Cash, która powróci do roli Stormfront oraz Jensen Ackles jako Soldier Boy.

Nowi aktorzy w prequelu The Boys

Teraz podano, że do obsady prequelu The Boys dołączył Will Hochman. Nie podano żadnych szczegółów na temat postać w jaką się wcieli. Aktora można kojarzyć z serialu Zaprzysiężeni, gdzie występował przez 5 sezonów jako Joe Hill. Niedawno mogliśmy go oglądać w serialu Wcześniej od Apple TV+.

fot. CBS // Will Hochman w "Zaprzysiężonych"

Ponadto ogłoszono, że w głównej obsadzie Vought Rising znalazła się również Elizabeth Posey. Nie wyjawiono w kogo się wcieli. Aktorka pojawiła się w serialach Euforia oraz Heels.

Vought Rising - obsada

Oprócz Acklesa, Cash, Posey i Hochman w obsadzie znalazł się też Mason Dye (Stranger Things), który wcieli się w superbohatera Bombsight. Szczegóły tej postaci są trzymane w tajemnicy, ale w serialu wspomniano, że jest trzecim najstarszym supkiem w historii, który żył w latach 50. Według niektórych źródeł postać najpierw pojawi się w serialu The Boys. Ponadto jeszcze nie podano kto wcieli się we Flyboya, który najpierw zadebiutuje w 5. sezonie flagowego serialu, a następnie odegra większą rolę w Vought Rising.

Przypomnijmy, że zdjęcia do nowego projektu rozpoczną się w sierpniu tego roku.

