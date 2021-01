Gigantyczne zmiany w DC. Po Death Metal uniwersum w obecnej formie już nie istnieje

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC

W USA ukazał się zeszyt Dark Nights: Death Metal #7, mający być finałem trwającego przez wiele ostatnich tygodni wydarzenia komiksowego. Historia ta na zawsze przeobraziła świat DC; dość powiedzieć, że uniwersum w obecnej formie przestało istnieć, a pieczę nad odbudową multiwersów sprawuje zupełnie zaskakująca grupa herosów i złoczyńców.

W podsumowaniu eventu zobaczyliśmy rozciągającą się po całej siatce czasoprzestrzeni walkę Wonder Woman i Batmana, Który się Śmieje, do których systematycznie dołączały inne postacie z Królem Robinem na czele. Złoczyńca przekonywał, że jedynym sposobem na ocalenie wszechświata jest to, by Amazonka oddała mu hołd i stanęła po jego stronie. Diana odmówiła, decydując się na radykalne posunięcie: związując w boju przeciwnika, wpadła wraz z nim w sam środek właśnie wybuchającej supernowej - zamiarem heroiny było poświęcenie swojego życia.

Po tym zdarzeniu Wonder Woman nieoczekiwanie znalazła się jednak w zupełnie nowym wymiarze, w którym mogła zobaczyć, co stało się z kosmosem po bitwie z Batmanem, Który się Śmieje. I tak Barry Allen przyprowadził Wally'ego Westa do Totality, twierdzy, w której pozostałe przy życiu postacie zaczęły debatować o próbie odbudowania zniszczonego wszechświata. Z rozmów tych wynika, że uniwersum odradza się nie jako jedno multiwersum, ale w postaci tzw. omniwersum (rozumianego najprawdopodobniej jako zbiór wszystkich multiwersów), którego centrum nie jest już wyłącznie Prime-Earth, tylko aż 2 planety (jedna z nich to The Elseworld).

W Totality zobaczyliśmy jednocześnie grupę, która ma za zadanie stać na straży odbudowy omniwersum. W jej skład wchodzą: Marsjański Łowca, Hawkgirl, Mr. Terrific, Vandal Savage, Talia al Ghul i Lex Luthor.

Wiemy już także, że stopniowo odradza się również tzw. Hypertime (wszystkie linie czasowe). Ten proces przebiega w sposób fragmentaryczny, przez co zgromadzeni w Totality doświadczają jednocześnie przebłysków z alternatywnych wersji przeszłości i przyszłości - to właśnie tak powstało Future State, w którym zobaczymy zupełnie nowe wersje herosów.

Zobaczcie plansze z komiksu: