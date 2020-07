Odwet: zekranizowany przez Netfliksa thriller dla młodzieży w sprzedaży

IUVI

Odwet to pełen napięcia thriller i jednocześnie dowcipna historia czterech krańcowo różnych dziewcząt, które połączyły siły, aby odegrać się na szkolnych prześladowcach. Nie przewidziały jednak, że gra stanie się bardzo ryzykowna i przysporzy im śmiertelnych wrogów…

Odwet to połączenie Słodkich kłamstewek z Całkiem zabawną historią. Powieść Gretchen McNeil została zekranizowana w formie serialu przez BBC i Netflix.

Autorka książki, Gretchen McNeil, jest zawodową śpiewaczką operową, występowała także w cyrku i podkładała głos w filmach, obecnie zaś zajmuje się pisarstwem.

Odwet ukazał się nakładem wydawnictwa IUVI. Poniżej pełen opis książki i jej okładka:

Źródło: IUVI

Bree, Olivia, Kitty i Margot nie mają ze sobą nic wspólnego a przynajmniej tak właśnie mają myśleć uczniowie i pracownicy ich liceum. Dziewczyny mają różne życiowe cele, innych przyjaciół i diametralnie odmienny styl życia. Łączy je jedno: wszystkie należą do Don't Get Mad (Zamiast Gniewu), tajnego stowarzyszenia, które anonimowo bierze odwet na szkolnych prześladowcach, złośliwych koleżankach i wrednych nauczycielach.

Kiedy ostatni cel ich zemsty zostaje znaleziony martwy z zakrwawioną kartką z napisem DGM w dłoniach, do dziewczyn dociera, że wcale nie są tak anonimowe, jak im się wydawało. I że teraz ktoś chce wziąć odwet na nich. Pojawiają się kolejne wskazujące na nie poszlaki, policja zacieśnia krąg podejrzanych i dziewczyny mają naprawdę wiele do stracenia.