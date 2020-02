Odwilż - Katarzyna Wajda na pierwszych zdjęciach z nowego serialu HBO Europe

Odwilż to powstający obecnie serial HBO Europe, gdzie główną rolę zagra Katarzyna Wajda. Reżyserią projektu zajmuje się Xawery Żuławski według scenariusza Marty Szymanek. Będzie to zatem kolejna oryginalna produkcja stacji, której producentami są Bogumił Lipski oraz Izabela Łopuch. Zdjęcia potrwają do maja 2020 roku.

W głównej roli zobaczymy Katarzynę Wajdę, którą możemy obejrzeć teraz na udostępnionych zdjęciach. Poniżej przeczytać możecie też oficjalny opis serialu. Zobaczcie:

Odwilż

Szczecin, przełom zimy i wiosny. Spod pękającego lodu na powierzchnię wypływa ciało młodej kobiety. Kim była, dlaczego zginęła, kogo po sobie zostawiła? Czy ci, którzy ją dziś opłakują, znali ją naprawdę? Te pytania i poszukiwanie odpowiedzi na nie będą dla głównej bohaterki mocnym, choć początkowo nieuświadomionym impulsem do konfrontacji z własną sytuacją: samotnej matki, odtwarzającej rolę perfekcyjnej policjantki, a przede wszystkim człowieka w momencie kryzysu.