Hunters - zwiastun bez cenzury serialu. Al Pacino z ekipą poluje na nazistów

Hunters to nowy serial dramatyczny platformy Amazon Prime Video. Kampania promocyjna produkcji znajduje się już na ostatniej prostej. W sieci pojawił się nowy zwiastun serialu, który został przeznaczony dla widzów dorosłych. Jest krwawo, brutalnie i klimatycznie. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

Serial to oparta na faktach historia o polowaniu na nazistów w Ameryce w latach 70. Głównym bohaterem jest Jonah Heidelbaum (w tej roli wystąpi Logan Lerman), który po zabójstwie swojej babci wyrusza na poszukiwanie mordercy. Tak trafia do tajemniczej grupy, znanej jako The Hunt (ang. polowanie), która zajmuje się wymierzaniem sprawiedliwości ukrywającym się po wojnie nazistom.

Oprócz Lermana w obsadzie znajdują się Al Pacino, Jerrika Hinton, Lena Olin, Carol Kane, Saul Rubinek, Tiffany Boone, Louis Ozawa Changchien, Greg Austin i Dylan Baker.

Hunters - premiera serialu na Amazon Prime Video 21 lutego.