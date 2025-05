Odyseja Nolana zmienia oblicze kina. Takiego filmu jeszcze w historii nie było

materiały prasowe

Reklama

Chyba nikt z miłośników kina nie ma wątpliwości, że Christopher Nolan przez lata nauczył się wykorzystywać wszystkie dobrodziejstwa formatu IMAX. Jak się jednak teraz okazuje, reżyser po raz kolejny w tym aspekcie przechodzi samego siebie. Jego kolejny film, Odyseja, będzie pierwszą produkcją w historii X Muzy, która została w całości nakręcona za pomocą kamer IMAX.

Zdobywca Oscara wpadł na ten pomysł niedługo po premierze Oppenheimera. Z kolei rok temu zadzwonił do szefa firmy IMAX, Richarda Gelfonda, który całą sytuację opisuje tak:

Rok przed tym, jak Chris zaczął kręcić Odyseję, zadzwonił do mnie i powiedział, że chce nakręcić cały film kamerami IMAX. To wydawało się niemożliwe z wielu powodów. Do potencjalnych komplikacji związanych z kręceniem w formacie IMAX należały m.in. konieczność częstego przeładowywania taśmy, hałas w kamerach oraz czasochłonne oglądanie materiałów z danego dnia zdjęciowego.

Gelfond dodaje:

Chris stwierdził jednak: Mam dla ciebie wyzwanie. Jeśli uda ci się uporać z wszystkimi ograniczeniami, zrobię Odyseję w całości nakręconą kamerami IMAX — i rozwiązaliśmy jego problemy. Tak więc będzie to pierwszy film w historii, który całkowicie zostanie nakręcony kamerami IMAX.

W efekcie prośby Nolana powstała nowa generacja kamer filmowych IMAX, które są o 30 procent cichsze i znacznie lżejsze, z ulepszonymi systemami skanowania i przetwarzania filmów, umożliwiającymi niemal natychmiastową realizację dziennych nagrań.

Wybrano najlepsze filmy obecnej dekady. Arcydzieło na szczycie w niezwykle prestiżowym rankingu

The Odyssey wejdzie na ekrany kin 17 lipca przyszłego roku.