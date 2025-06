Odyseja Nolana kręcona w Islandii. Kiedy zwiastun?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

materiały prasowe

Reklama

Od lutego ekipa produkcyjna Odysei zdążyła być już w kilku miejscach na całym świecie. Plan zdjęciowy objął Maroko, Grecję, Włochy, Szkocję, Islandię i Los Angeles. W lipcu mają pojechać do Irlandii, a niedługo później czeka ich Londyn.

Portal World of Reel twierdzi, że pierwszy zwiastun The Odyssey jest już gotowy, a jego narratorką jest Anne Hathaway. Przewiduje, że mógłby pojawić się już w lipcu, przed pokazami filmu Jurassic World: Odrodzenie. Nie zostało to jednak oficjalnie potwierdzone, dlatego warto wziąć te informacje z przymrużeniem oka.

Zobacz także: W tym miejscu Nolan kręcił Odyseję. Grecja z poważnymi problemami finansowymi

Odyseja Nolana - co wiadomo o filmie?

Matt Damon wciela się w rolę Odyseusza. Na ekranie będzie mu towarzyszyć gwiazdorska obsada, w której skład wchodzą m.in. Tom Holland, Zendaya, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Jon Bernthal, Mia Goth i wiele więcej.

Budżet produkcji rzekomo wynosi 250 mln dolarów. Operatorem jest Hoyte van Hoytema, który już wielokrotnie współpracował z Christopherem Nolanem.

Premiera Odysei została zaplanowana na 17 lipca 2026 roku.

Odyseja - bohaterowie i lokalizacje filmu