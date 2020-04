Odzyskanie czasu: prequel serii Cixina Liu w maju

Chiński pisarz Cixin Liu podbił zachodnie rynki swoją trylogią Wspomnienie o przeszłości Ziemi (Problem trzech ciał, Ciemny las i Koniec śmierci), która zyskała szereg fanów także w Polsce. Dom Wydawniczy Rebis poszedł za ciosem i wydał u nas jeszcze dwie jego inne książki.

Cixin Liu cieszy się także olbrzymim uznaniem w swoim kraju, a inni twórcy tworzą opowieści w wykreowanych przez niego realiach. Jedna z takich historii uzyskała uznanie wydawcy oraz samego pisarza i ukazała się jako oficjalny prequel do Wspomnienia o przeszłości Ziemi.

Mowa o książce autora korzystającego z pseudonimu Baoshu (Boskie Drzewo) pod tytułem Odzyskanie czasu. W powieści tej naświetla wiele elementów, które o Cixina Liu jedynie zostały zaznaczone. Dom Wydawniczy Rebis planuje wydać tę powieść 19 maja.

Oto opis i okładka książki:

Źródło: Rebis

Mózg Yun Tianminga został zamrożony i umieszczony w statku kosmicznym, który wystrzelono w kierunku floty trisolariańskiej. Plan był desperacki. Istniała tylko minimalna szansa na to, że obcy ożywią człowieka i że pewnego dnia Tianming zdoła przekazać na Ziemię cenne informacje.

Tak też zrobił. Ale wcześniej zdradził ludzkość.

Po tysiącach lat spędzonych na zesłaniu Tianming może wreszcie odkupić winę. Istota zwana Duchem werbuje go do pomocy w wojnie z wrogiem, który zagraża istnieniu całego wszechświata. Tianming podejmuje to wyzwanie, ale tym razem nie chce być jedynie pionkiem w grze... Odkupieniem za zdradę może być ocalenie ludzkości.

Wydane za zgodą Cixina Liu Odzyskanie czasu poszerza zdumiewające uniwersum wyczarowane przez trylogię „Wspomnienie o przeszłości Ziemi”. Odkryjesz, dlaczego wszechświat jest „ciemnym lasem”, i dowiesz się, jak naprawdę wyglądają Trisolarianie.