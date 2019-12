Oficer i szpieg: zekranizowana powieść ukazała się w nowym wydaniu

Robert Harris to uznany pisarz powieści historycznych, sensacyjnych i fantastycznych. Do jego najsłynniejszych książek należą chociażby Vaterland, Monachium, Cycero czy Konklawe.

Jego twórczość znalazła uznanie także w oczach Romana Polańskiego, który nakręcił film Oficer i szpieg właśnie na podstawie książki Roberta Harrisa. Film będzie miał polską premierę 27 grudnia.

Z okazji filmu wydawnictwo Albatros przygotowało premierę nowego wydania Oficera i szpiega z okładką filmową. Prezentujemy ją poniżej, razem z opisem książki:

Źródło: Albatros

Oni kłamią, by chronić swój kraj.

On mówi prawdę, by ten kraj ocalić.

Powieść osnuta wokół afery Dreyfusa, politycznego skandalu, który wstrząsnął Europą końca XIX wieku.

Młody francuski oficer odkrywa, że najgłośniejszy proces o zdradę ojczyzny opierał się na sfabrykowanych dowodach. Najwyżsi rangą dowódcy wojskowi robią wszystko, żeby zatuszować sprawę – Georges Picquart podejmuje jednak walkę o ujawnienie prawdy.

W trudnych czasach jeden człowiek może zmienić bieg historii.

„Oficer i szpieg” to jednocześnie trzymający w napięciu thriller polityczno-szpiegowski i uniwersalna powieść o wynaturzeniach władzy.

To także historia o służbach specjalnych, które wymykają się spod kontroli prawa i uprawiają własną politykę, wedle której w imię „bezpieczeństwa narodowego” można gwałcić prawa jednostki.