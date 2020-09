Old-ish - powstanie spin-off Czarno to widzę z Laurencem Fishburnem i Jenifer Lewis

fot. Christopher Willard/ABC

Old-ish opowie o problemach małżeńskich rodziców Dre Johnsona (Anthony Anderson), którzy przeprowadzają się do dzielnicy Los Angeles zamieszkanej przez starszych ludzi. Ruby i Earl spróbują jeszcze raz naprawić swój związek. W głównych rolach zobaczymy Laurence'a Fishburne'a i Jenifer Lewis, którzy powrócą do swoich ról.

Old-ish będzie już trzecim spin-offem serialu Czarno to widzę. Grown-ish kontynuował historię najstarszej córki Johnsonów, Zoey, która poszła do koledżu, rozpoczynając dorosłe życie. Z kolei Mixed-ish jest prequelem Czarno to widzę i skupia się na postaci Bow oraz jej mieszanej rasowo rodziny w latach 80.

Scenariusz do nowego serialu stacji ABC napisał Kenya Barris, który jest twórcą całej franczyzy. Będzie też pełnić funkcję producenta wykonawczego wraz z Fishburnem, Heleną Sugland, E. Brianem Dobbinsem i Anthonym Andersonem.

Czarno to widzę liczy 6 sezonów. Siódmy sezon zadebiutuje 4 października odcinkiem specjalnym o tematyce wyborczej, który będzie w połowie animowany.