The Ugly Stepsisters - zwiastun groteskowego horroru z Polkami w obsadzie. Widownia reagowała wymiotami

fot. zrzut ekranu ze zwiastuna

W ostatnich latach na popularności zyskały produkcje, które biorą na tapet kultowe bajki i zmieniają je nie do poznania. Za przykład można podać Puchatka: Krew i miód i całe Puchatkowersum, które powstało po pierwszym filmie. Podobnym śladem idzie film The Ugly Stepsisters, choć reżyserka Emilie Blichfeldt podeszła do niego zdecydowanie na poważniej. To norweski body horror powstający w ramach polskiej koprodukcji z dwiema Polkami w obsadzie - Katarzyną Herman oraz Agnieszką Zulewską.

O The Ugly Stepsisters zrobiło się głośno przy okazji debiutu filmu na festiwalu Sundance. Wówczas jedna z osób na widowni zwymiotowała w trakcie seansu. Jest to złowieszcza wariacja kultowej bajki o Kopciuszku. Historia skupi się na Elvirze (Lea Myren), która jest gotowa zrobić wszystko, żeby zyskać zainteresowanie księcia. W tym celu rywalizuje z Belle (Thea Sofie Loch Næss).

W sieci pojawił się zwiastun, który możecie obejrzeć poniżej. Tylko uważajcie, żeby nie podzielić losu widowni z Sundance! Premiera jest zaplanowana na 18 kwietnia 2025 roku.

