One Day at a Time - definitywny koniec serialu. Nie ma szans na kontynuację

fot. Pop

One Day at a Time został skasowany po raz drugi. Tym razem został anulowany przez telewizję Pop, która przejęła ten projekt po tym, jak został skasowany przez Netflixa.

Tak jak poprzednio Sony Pictures TV szukało nowego domu dla One Day at a Time, ale zakończyło się to całkowitą porażką. Obsada i ekipa pracująca przy tej produkcji dostała informację, że to definitywny koniec i nie ma już żadnych szans na kontynuacje.

Przypomnijmy, że dobrze oceniany serial łącznie ma 46 odcinków. W oświadczeniu podziękowano widzom za te lata wspólnej przygody. Oczywiście plan na potencjalny 5. sezon był opracowany.

https://twitter.com/everythingloria/status/1336447639634644993

https://twitter.com/MikeRoyce/status/1336447944447250433