One Night in Miami - nowy zwiastun filmu. Muhammad Ali, Malcolm X i inni idą razem w miasto

One Night in Miami to reżyserski debiut laureatki Oscara, Złotego Globu i Emmy Reginy King (Watchmen, Gdyby ulica Beale umiała mówić ). Jest on stawiany wśród faworytów do nagród Akademii w 2021 roku. Zadebiutował nowy zwiastun produkcji. Wideo możecie obejrzeć poniżej.

Akcja produkcji rozgrywa się 25 lutego 1964 roku, kiedy to przyszłe legendy, Cassius Clay (późniejszy Muhammad Ali), Malcolm X, amerykański futbolista Jim Brown i kompozytor Sam Cooke spotkali się, aby przedyskutować problem segregacji rasowej w USA i zmian kulturowych w amerykańskim społeczeństwie. Okazją do tej dyskusji stała się obrona przez Claya tytułu mistrza świata wagi ciężkiej w boksie.

W obsadzie znajdują się Kingsley Ben-Adir, Eli Goree, Aldis Hodge, Leslie Odom Jr., Joaquina Kalukango, Nicolette Robinson with Beau Bridges i Lance Reddick.

One Night in Miami - premiera filmu na platformie Amazon Prime Video 15 stycznia.