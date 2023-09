One Piece - jaką lekcję wyciągnięto z nieudanej aktorskiej adaptacji Cowboy Bebop? Producent wyjaśnia

fot. Netflix

Reklama

One Piece jest aktorską adaptacją cieszącej się ogromną popularnością mangi autorstwa Eiichirō Ody. Tytuł pokochali fani oryginału, a także spodobał się wielu widzom niezaznajomionym z materiałem źródłowym. Jest to spore zaskoczenie, ponieważ w ostatnim czasie raczej częściej narzekano na seriale live action oparte na mangach lub anime, niż je chwalono (wyjątkiem jest Alice in Borderland). Taki los spotkał na przykład serial Cowboy Bebop, który również powstał dla Netflixa. W serwisie Rotten Tomatoes ma tylko 46% pozytywnych opinii od krytyków i 60% od użytkowników. Co ciekawe, za produkcję obu seriali odpowiada Tomorrow Studios. Skąd więc tak różne reakcje?

One Piece - jaką lekcję wyciągnięto z nieudanego serialu Cowboy Bebop?

Producent Marty Adelstein, który pracował nad aktorskim Cowboy Bebop z ramienia Tomorrow Studios, w rozmowie z Deadline powiedział, że sprawa z tym serialem jest interesująca, ale wciąż go uwielbia. Przypomniał, że producent wykonawczy André Nemec i studio Midnight Radio wykonali dobrą robotę w obliczu trudnych sytuacji, mając na myśli to, że John Cho, wcielający się w głównego bohatera, zerwał ścięgno Achillesa na planie i produkcja musiała zostać wstrzymana na rok. Adelstein przyznał, że tym, czego się nauczyli po Cowboy Bebop było to, że potrzebna jest akceptacja twórcy oryginału. A twórca anime nie chciał mieć z tym nic wspólnego. Nie przeszkadzało mu to - po prostu nie chciał się w to angażować, ani tym zajmować.

Zatem poparcie twórcy i to, że Oda zaakceptował i pobłogosławił ten serial, zrobiło dużą różnicę. Ale myślę, że główną lekcją, jaką wyciągnęliśmy z Cowboy Bebop była adaptacja. Dzięki One Piece nauczyliśmy się, że trzeba być bardzo wiernym postaciom stworzonym przez twórcę - ludzie chcieli widzieć Luffy'ego jako Luffy'ego, uosabiającego wszystkie jego cechy. Więc próbowaliśmy być tak blisko oryginału, jak tylko mogliśmy, aby fani go zaakceptowali - wydaje się, że to właśnie zrobiło różnicę.

One Piece - zdjęcia

One Piece