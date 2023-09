One Piece wciąż bezkonkurencyjne na Netflixie. Producenci mają plan na przyszłe sezony

fot. Netflix

Serial One Piece w drugim tygodniu od premiery zanotował nieznaczny wzrost oglądalności na Netfliksie. Adaptację mangi Eiichiro Ody subskrybenci oglądali przez 145,7 mln godzin przy 19,3 mln wyświetleń (liczba godzin oglądania podzielona przez całkowity czas wyświetlenia). W okresie od 4 września do 10 września produkcja znalazła się w TOP10 w 93 krajach, w tym w Polsce.

W porównaniu z zeszłym tygodniem na trzecie miejsce spadł serial Kim jest Erin Carter? z 40,6 mln obejrzanych godzin przy 7,1 mln wyświetleń. Na drugie miejsce wskoczył 5. sezon Virgin River, który osiągnął 68,5 mln obejrzanych godzin i 9 mln wyświetleń. W zestawieniu znalazły się też nowości: przyrodniczy program Drapieżniki, dokumentalny program Nieznane misje szpiegowskie oraz nowy sezon Top Boy. Pełny ranking najchętniej oglądanych seriali na platformie, którego kolejność ustalono na podstawie liczby wyświetleń, możecie zobaczyć poniżej.

Netflix - TOP10 seriali anglojęzycznych (4-10 września 2023)

10. Nieznane misje szpiegowskie - 1. sezon (11,5 mln obejrzanych godzin)

One Piece - będzie więcej sezonów?

W końcówce 1. sezonu One Piece, tuż przed napisami końcowymi, pokazano tajemniczą postać w pomieszczeniu wypełnionym dymem. Trzymając dwa cygara, przypaliła list gończy Luffy'ego. Producentka z Tomorrow Studios, Becky Clements, odniosła się do tej sceny, wyjaśniając jej cel.

Koniec sezonu w naturalny sposób prowadzi do kolejnego rozdziału mangi - to właśnie sygnalizuje. Taki był pomysł, dając fanom taki mały pomost - coś, co mogli rozpoznać i dokąd możemy zmierzać. Było to celowe, co dodaliśmy po zakończeniu zdjęć, ponieważ chcieliśmy pokazać, że mamy kreatywny plan, który naszym zdaniem zadowoli fanów.

Producentka przyznała również, że toczyły się rozmowy na temat przyszłości aktorskiego serialu. Już wcześniej Celements wspominała, że mają gotowy scenariusz do 2. sezonu, a teraz rozwinęła myśl.

Wszystko, co robimy, robimy w porozumieniu z Netfliksem, [wydawcą mangi] Shueishą i Odą. Oni są częścią tej rozmowy. Odbyliśmy bardziej szczegółowe rozmowy na temat tego, co zrobilibyśmy w 2. sezonie, gdybyśmy mieli taką możliwość, a następnie mniej obszerne rozmowy na temat tego, dokąd zmierzalibyśmy w sezonach od trzeciego do szóstego. Powiem jedno: wszyscy jesteśmy zjednoczeni w tych częściach mangi, których absolutnie nie można wyeliminować. To jest nasza naczelna zasada: historie i postacie, które znamy są ważne dla fanów. To początek opracowywania przyszłych sezonów. Będzie to wymagało wielu rozmów, ale mamy szczęście, że posiadamy plan działania.

Celements powiedziała, że mają plan z showrunnerem Mattem Owensem, jak porozdzielać główne wątki z mangi na wiele sezonów. Dodała, że nawet jeśli zrobiliby ich 6 to i tak zawarliby tylko połowę ze wszystkich rozdziałów (obecnie jest ich ponad 1080). Ten serial mógłby trwać bardzo długo. Producent z tego samego studia, Marty Adelstein, przyznał, że liczą nawet na powstanie 12 sezonów.

