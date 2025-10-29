One Piece znowu będzie mieć przerwę. Ważne zmiany w emisji serialu anime

fot. Toei Animation // Netflix

Wczoraj ogłoszono, że aktorski serial One Piece wróci z 2. sezonem na Netflix w marcu 2026 roku. Zaprezentowano również nowy plakat oraz trzy zdjęcia promocyjne z głównym bohaterami. Niestety pojawiła się też mniej pozytywna informacja związana z serialem anime.

Dlaczego będzie mniej odcinków One Piece?

Podczas streamu Toei Animation producent serialu anime, Ryuta Koike, ogłosił, że One Piece będzie miało przerwę od stycznia do marca 2026 roku. W kwietniu rozpocznie się wyczekiwany przez czytelników mangi wątek Elbaf. Ale to nie wszystko, ponieważ zmieni się też sposób emisji. Liczba odcinków na rok zmniejszy się do maksymalnie 26, które będą pokazywane w dwóch partiach (kwartałach). Do tej pory zazwyczaj emitowano ponad 30 epizodów rocznie.

Koike określił ten ruch "strategiczną decyzją wspierającą rozwój i ewolucję serialu anime". W osobnym oświadczeniu studio zaznaczyło, że zmiany pozwolą im włączyć więcej treści, przyspieszyć tempo akcji, aby zachować rytm mangi, jednocześnie kontynuując wykorzystywanie unikalnego sposobu opowiadania historii, który jest możliwy tylko poprzez animację.

Ponadto dostaliśmy nowy plakat, który zapowiada wątek Elbaf.

fot. Toei Animation

Przypomnijmy, że 15 listopada na Netfliksie pojawi się 16 zremasterowanych odcinków anime w rozdzielczości HD. Dotychczas na platformie dostępne były jedynie nowsze epizody – od 1089 do 1146, które pojawiają się z tygodniowym opóźnieniem względem japońskiej emisji. Nowy 1147 odcinek będzie mieć premierę 1 listopada.

