One Piece - dlaczego ścieżka dźwiękowa trwa aż cztery godziny? Wpływ miał także... Wiedźmin

One Piece, aktorska adaptacja mangi Eiichiro Ody, szybko stała się globalnym hitem Netfliksa. Z pewnością produkcja była ogromnym wysiłkiem wszystkich zaangażowanych w nią osób. Dotyczy to także muzyki. Ścieżka dźwiękowa serialu trwa aż cztery godziny. Jej kompozytorka, Sonya Belousova, podzieliła się anegdotą odnośnie tej długości. Odwołała się do swojej pracy dla innego serialu.

One Piece - Belousova o ścieżce dźwiękowej

W wywiadzie dla Screen Rant kompozytorka opowiedziała o tworzeniu muzyki filmowej, wiążąc to z pracą nad Wiedźminem.

- Kiedy pracowaliśmy nad Wiedźminem, mieliśmy piosenkę zatytułowaną The Song of the White Wolf, która była grana w dwóch wersjach. Pod koniec odcinka jest grana na skrzypcach solo, a w napisach końcowych już z wokalem Declana de Barry. Udostępniliśmy tę drugą wersję. Wciąż słyszymy żal fanów, że nie dołączyliśmy tej pierwszej. To dokładnie ten sam utwór, tylko ze skrzypcami solo. Więc, tak. Tutaj (w One Piece) mamy od razu cztery godziny.

One Piece - słowniczek pojęć

All Blue - legendarne miejsce, w którym łączą się wszystkie cztery morza: East Blue, West Blue, South Blue i North Blue. Można tam spotkać wszystkie ryby świata, co czyni go rajem dla kucharzy. Mówi się, że jest gdzieś na Grand Line. Podobnie jak One Piece jest marzeniem piratów takich jak Luffy - All Blue jest marzeniem szefów kuchni takich jak Sanji.

One Piece jest dostępny na Netfliksie.