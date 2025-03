fot. Konami

13 marca odbyło się wydarzenie o nazwie Silent Hill Transmission, w którego trakcie ujawniono szczegóły dotyczące kolejnej odsłony cyklu, czyli gry Silent Hill f, za którą odpowiada zespół NeoBards Entertainment.

Akcję nowej odsłony osadzono w Japonii w latach 60. ubiegłego wieku. Silent Hill f zabierze graczy do położonego na odludziu miasteczka Ebisugaoka. Miejsce to nagle skrywa się pod gęstą mgłą, w której grasują potwory z najgorszych sennych koszmarów. W tej nowej, nieprzyjaznej rzeczywistości będzie musiała odnaleźć się główna bohaterka gry, Shimizu Hinako.

Za scenariusz odpowiada Ryūkishi07, który ma doświadczenie w pisaniu historii do gier typu visual novel z gatunku thrillerów i horrorów. Zapowiedział on, że będzie to zupełnie nowy rozdział serii, nie powiązany bezpośrednio z poprzednimi częściami, ale fani marki mogą spodziewać się pewnych odniesień i easter eggów.

Ta gra to jednocześnie powrót do korzeni Silent Hill, jak i zupełnie nowe wyzwania. Dobrym przykładem takiego wyzwania jest to, że musieliśmy zmierzyć się z tym, czy uda nam się stworzyć Silent Hilla bez tytułowego miasteczka. Oczywiście, z punktu widzenia twórcy, mogę z całą pewnością stwierdzić, że zrobiliśmy Silent Hilla. Jestem jednak ciekaw, jak podejdą do tego wieloletni fani serii i czy się ze mną zgodzą - powiedział Ryūkishi07.

Data premiery Silent Hill f nie została ujawniona. Wiemy natomiast, że gra powstaje z myślą o PC (Steam, Microsoft Store, Epic Games Store) oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S.