One Punch Man - plakat z 3. sezonu popularnego anime. Rusza produkcja nowej serii

fot. Madhouse // J.C.Staff

One Punch Man to popularne anime, które powstało na podstawie komiksu internetowego od rysownika mang o pseudonimie ONE. Serial opowiada o superbohaterze o imieniu Saitama, który trenował tak intensywnie, że aż wypadły mu włosy. Potrafi pokonać każdego przeciwnika jednym ciosem, co zaczęło go już nudzić.

Do tej pory powstały 2 sezony serialu anime, które zyskało dużą popularność. Właśnie ogłoszono, że rozpoczęły się prace nad kolejnym. W związku z tym udostępniono plakat promujący nową serię, który został stworzony przez Chikashiego Kubotę. Artysta projektował postacie w dwóch poprzednich sezonach. Na plakacie znajduje się główny bohater w towarzystwie Garou, czyli złoczyńcy, który został wprowadzony w 2. serii.

fot. Madhouse // J.C.Staff

Nie podano, kto oprócz Kuboty powrócił do pracy nad projektem. Nie ma też informacji o zmianie studia, które zajmie się animacją - od 2. sezonu było to studio J.C.Staff. Nie wyjawiono ile odcinków będzie mieć 3. seria.

Przypomnijmy, że powstanie aktorska superprodukcja anime One Punch Man, którą wyreżyseruje Justin Lin (seria filmów Szybcy i wściekli). Za najnowszą wersję scenariusza odpowiadają Scott Rosenberg i Jeff Pinkner, znani z filmów Jumanji: Następny poziom i Venom. Projekt tworzy wytwórnia Sony Pictures.