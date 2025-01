Gwiazda komedii romantycznych po 10 latach wraca na ekran. Czy to jednorazowa akcja?

Fot. Netflix

Reklama

Cameron Diaz po dziesięcioletniej przerwie wróci na ekrany w filmie Znowu w akcji od Netflixa. W rozmowie z magazynem Empire została spytana, czy to oznacza, że wróciła do Hollywood na dobre.

Cameron Diaz o powrocie do aktorstwa

Nie wiem, jak to postrzegam, trudno powiedzieć. Jeśli powiem, że tak, to wtedy stanie się to właśnie tą rzeczą. Na pewno zastrzegam sobie prawo, by powiedzieć "nie" jakiemukolwiek filmowi w przyszłości, ale także, żeby powiedzieć "tak", jeśli tak zdecyduję. Nie definiuję niczego. Jestem po prostu otwarta na to, co ma sens dla mnie i mojej rodziny w danym momencie”.

Choć to dość otwarta odpowiedź, to aktorka dała również konkrety: nie zamierza kręcić więcej komedii romantycznych. Warto wspomnieć, że niegdyś była gwiazdą tego gatunku. Wystąpiła między innymi w takich rom-comach jak Holiday, Mój chłopak się żeni, Inna kobieta, Co się zdarzyło w Las Vegas i Siostry.

fot. materiały prasowe

Dlaczego Cameron Diaz przyjęła rolę w Znowu w akcji?

Co więcej, Diaz dodała, że na przestrzeni ostatnich lat często odrzucała role, jednak postanowiła wystąpić w filmie Znowu w akcji, ponieważ miał z nią wystąpić Jamie Foxx.

Pomyślałam, że jeśli mam wrócić i nakręcić kolejny film, to jedyną osobą, z którą to zrobię, będzie właśnie ten facet. Naprawdę. Miałam inne okazje w międzyczasie i zawsze odmawiałam. "Nie. Nie zrobię tego, mówiłam ci... Co? Jamie poprosił? Jamie? Och, mogę nakręcić film z Jamiem!".

Wygląda więc na to, że Jamie Foxx przekonał Cameron Diaz do powrotu. Nie wiadomo jednak, czy aktorka planuje kolejne projekty. Nie chciała ani definitywnie zaprzeczyć, ani potwierdzić takiej możliwości. Zostawia więc sobie otwartą furtkę. Na pewno nie zamierza jednak wracać do świata komedii romantycznych.