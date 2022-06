One Punch Man - kinowy film ma reżysera. To adaptacja kultowej mangi

materiały prasowe

Jak donosi The Hollywood Reporter superprodukcja One Punch Man zostanie wyreżyserowana przez Justina Lina. Filmowiec jest znany z tworzenia większości części serii Szybcy i wściekli. Obecnie negocjuje szczegóły kontraktu, który pozwoli mu zabrać się do pracy.

Przypomnijmy, że jeszcze niedawno Justin Lin pracował na planie filmu Szybcy i wściekli 10, ale jakiś czas po rozpoczęciu zdjęć podjął decyzję o rezygnacji z projektu. Zastąpił go Louis Leterrier. Dla Lina więć jest to pierwszy projekt od tej niecodziennej sytuacji.

One Punch Man - o czym film?

Bohaterem jest superbohater zwany Saitama. Ma on moc pokonania każdego wroga jednym ciosem, ale przez to jest znudzony, więc szuka większych wyzwań.

Scott Rosenberg i Jeff Pinkner, znani z filmów Jumanji: Następny poziom i Venom, odpowiadają za najnowszą wersję scenariusz. Ari Arad jest producentem, a za projekt odpowiada Sony Pictures, czyli studio odpowiedzialne za tak głośne tytuły jak seria Venom czy Morbius.

Zobaczcie zwiastun serialu anime, który pozwoli Wam zobaczyć, o co chodzi i czego się spodziewać.