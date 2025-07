Reżyser Midsommar o obawach wobec AI. "Niektórzy traktują ją jak bóstwo"

fot. materiały prasowe

Ari Aster, znany jako twórca mrożących krew w żyłach horrorów takich jak Hereditary (2018) i Midsommar (2019), oraz Eddingtona (2025) podzielił się jedną ze swoich największych obaw dotyczących przyszłości Hollywood.

Reżyser i scenarzysta, który szybko zdobył uznanie dzięki unikalnemu podejściu do horroru — łącząc głębokie emocjonalne portrety z przerażającą atmosferą — wyznał niedawno, że odczuwa „głęboki niepokój” wobec rosnącej roli sztucznej inteligencji w przemyśle filmowym. Aster zauważa, że niektórzy zaczynają traktować AI niczym bóstwo, mimo że ludzkość nie ma wpływu na sposób, w jaki ta technologia się rozwija i jest wdrażana.

Czemu reżyser obawia się sztucznej inteligencji?

Oglądam filmy wygenerowane przez AI i one wyglądają jak życie; po prostu wyglądają realistycznie. To wszystko sprowadza się do ludzkiej zdolności adaptacji. Im dziwniejszy staje się świat i im dłużej w nim żyjemy, tym bardziej wydaje się normalny. Ale teraz dzieje się coś ogromnego — i nie mamy na to żadnego wpływu.

Jego obawy dotyczą przede wszystkim tego, że w świecie, w którym algorytmy i automatyzacja coraz bardziej ingerują w proces twórczy, może zostać zatracona ludzka wrażliwość i oryginalność, które stanowią sedno prawdziwie przejmującego kina.