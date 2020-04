One World: Together at Home - wideo z transmisji koncertu. Lady Gaga, Celine Dion i inni

One World: Together at Home to historyczny koncert, w którym ze swoich domów zagrały największe gwiazdy muzyki. Nie był on transmitowany na żywo, gdyż występy zostały nagrane wcześniej i odpowiednio je zmontowano.

Inicjatywa ma na celu nie tylko dostarczyć rozrywki w dobie pandemii, ale dzięki cameo gwiazd muzyki, filmu czy sportu edukować, informować o ryzyku i zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa.

Do sieci trafiło wideo z wydarzenia, które miało miejsce 18 kwietnia 2020 roku. Możemy zobaczyć niektóre wyjątkowe występy. Nie brak też piosenek z filmów jak The Prayer w wykonaniu Celine Dion i Andrea Bocceliego, która została skomponowana do filmu animowanego Magiczny miecz - Legenda Camelotu z 1998 roku. Występy razem trwały 8 godzin i całość można za darmo obejrzeć w sieci.

One World: Together at Home - cały koncert

Zobacz także:

One World: Together at Home - fragmenty