Disney Family Singalong - Ariana Grande, Demi Lovato i inni śpiewają hity Disneya [WIDEO]

Z uwagi na pandemię koronawirusa koncert Disney Family Singalong został wyprodukowany zdalnie, a wszyscy artyści wystąpili z domu za darmo. W trakcie informowano o akcji charytatywnej związanej z bankami żywności, które w czasie koronawirusa są niezwykle potrzebne.

Stacja ABC opublikowała w sieci najciekawsze fragmenty programu, ale to Ariana Grande zbiera najwięcej pochwał. Popularna wokalistka zaśpiewała I Won't Say I'm In Love z filmu Herkules. Na pewno u wielu z Was wykonanie Can You Feel The Love Tonight z Króla lwa wywoła ciarki. Nie tylko dla fanów Christiny Aguillery.

Zobaczcie wszystkie występy.

Disney Family Singalong - koncerty