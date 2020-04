John Krasinski zorganizował wirtualny bal maturalny. Wystąpiła Billie Eilish

Na początku wybuchu pandemii koronawirusa John Krasinski rozpoczął działalność kanału YouTube'owego Some Good News, na którym chce szerzyć dobre i pozytywne historie, aby podnosić ludzi na duch. Tym razem zorganizował wirtualny bal maturalny.

Widzimy, że John Krasinski jest ubrany w smoking i osadził siebie w roli prowadzącego oraz DJ'a. Jego inspiracją był post dziewczynki, która na Facebooku wyraziła żal z powodu zamknięcia szkoły doprowadzającego do odwołania balu maturalnego.

Aktor zaprosił do występów kilka znanych gwiazd muzyki: bracia Jonas, Chance the Rapper oraz Billie Eilish, o której było głośno na początku 2020 roku za sprawą piosenki do nowych przygód Bonda. Zagrała utwór Bad Guy.

Pojawił się też aktor Rainn Wilson, z którym Krasinski grał w popularnym serialu Biuro.

Zobaczcie jak mu wyszło:

Wydarzenie stało się hitem w sieci. Reakcje są niezwykle pozytywne i płyną z różnych rejonów świata:

