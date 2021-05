Opera wypuszcza gamingową przeglądarkę mobilną

Źródło: Opera

Król przeglądarek jest tylko jeden i nazywa się Chrome. Z najnowszych danych zebranych przez serwis Statcounter wynika, że w skali globalnej z aplikacji Google korzysta blisko 65% internautów. Co więcej w kwietniu bieżącego roku Chrome po raz pierwszy w historii tego badania prześcignął popularnością Safari wśród użytkowników tabletów. Dotychczas na tym wąskim rynku niepodzielnie rządziła przeglądarka od Apple.

Mimo tak silnej pozycji wyszukiwarkowego giganta konkurencja nie próżnuje i na różne sposoby próbuje przyciągnąć do siebie użytkowników niezadowolonych z funkcjonowania Chrome’a. W 2019 roku inżynierowie Opery wpadli na ciekawy pomysł, który miał wyróżnić ich oprogramowanie na tle Google - stworzyli gamingową przeglądarkę Opera GX. Aplikacja pozwala ręcznie konfigurować zużycie zasobów systemowych, aby zoptymalizować swoje działanie w tle podczas grania, a dzięki wtyczce od Razera można zsynchronizować ją z systemem podświetlenia Chroma. A w maju 2021 roku Opera GX doczekała się nowej, mobilnej odsłony.

Przedstawiciele korporacji poinformowali w najnowszym wpisie blogowym o rozpoczęciu testów beta Opery GX w wersji na systemy Android oraz iOS. Jeśli przeglądarka przejdzie je pomyślnie, w ciągu kilku tygodni zadebiutuje w stabilnej odsłonie.

Główne założenia stojące za mobilną Operą GX są takie same jak w przypadku jej pecetowej wersji. Jej użytkownik może nałożyć na oprogramowanie limity zużycia zasobów procesora, pamięci RAM oraz na przepustowość pobierania danych. Pozwoli to lepiej zarządzać wydajnością urządzenia w trakcie odpalania tytułów smartfonowych. Nawet jeśli w tle odpalimy poradnik do właśnie ogrywanej produkcji, przeglądarka nie obciąży nadmiernie naszego sprzętu.

Programiści zaimplementowali w Operze GX także skaner QR do błyskawicznej synchronizacji mobilnej oraz desktopowej aplikacji. Skaner posłuży również do przesyłania pomiędzy urządzeniami niewielkich plików, linków do artykułów, filmów z YouTube’a czy zdjęć. Ponadto użytkownicy mobilnej wersji Operze GX otrzymają do dyspozycji skróty ekranowe pozwalające szybko uruchomić wyszukiwarkę, zamykać oraz otwierać karty, a przyciski te wzbogacono o system wibracji znany m.in. z interfejsów wykorzystywanych w grach na ekrany dotykowe.

Nawet jeśli Opera GX nie ma szans w bezpośrednim starciu z Chrome’em, przyciąga do siebie coraz więcej użytkowników. Według przedstawicieli firmy marcu 2021 roku zarejestrowano 9 milionów graczy korzystających z tego narzędzia na komputerach z systemem Windows oraz MacOS, o 190% więcej niż w analogicznym okresie 2020 roku.