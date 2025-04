Oficjalnie: powstanie sequel serialu Opowieść podręcznej. Nowe informacje o obsadzie

fot. Hulu

Serial Opowieść podręcznej, w którym w głównej roli występuje Elisabeth Moss, zakończy się na 6. sezonie. Jednak nie oznacza to koniec dystopijnego Gilead. Platforma Hulu zamówiła sequel produkcji, który będzie nosić tytuł The Testaments. Akcja spin-offu będzie rozgrywać się 15 lat po wydarzeniach z Opowieści podręcznej. Historia opiera się na powieści Testamenty autorstwa Margaret Atwood.

The Testaments - kiedy start produkcji?

Produkcja ma rozpocząć się 7 kwietnia. Producentami wykonawczymi są Bruce Miller, Warren Littlefield oraz Elisabeth Moss. Serwis Deadline wcześniej podał, że istnieje szansa, że aktorka pojawi się w gościnnej roli w sequelu, powtarzając rolę June Osbourne.

The Testaments - fabuła

The Testaments przedstawi nowe pokolenie młodych kobiet w Gilead, zmagających się z ponurą przyszłością, która je czeka. Dla nich dorastanie w Gilead jest wszystkim, co kiedykolwiek znały, ponieważ nie mają żadnych wspomnień ze świata zewnętrznego przed ich indoktrynacją do tego życia. Stając w obliczu perspektywy wyjścia za mąż i życia w niewoli, będą zmuszone szukać sojuszników, którzy pomogą im w walce o wolność i życie, na jakie zasługują.

The Testaments - obsada i opis postaci

W głównych rolach wystąpią: Chase Infiniti jako Agnes, Lucy Halliday jako Daisy, Ann Dowd powtórzy rolę ciotki Lydii, Rowan Blanchard jako Shunammite oraz Mattea Conforti jako Becka.

Ponadto w obsadzie The Testaments znalazła się Mabel Li, która gra ciotkę Vidalę, surową kobietę trzymającą dyscyplinę oraz następczynię tronu kobiecej sfery Gilead. Amy Seimetz wciela się w Paulę, której niedawne małżeństwo z wysoko postawionym Dowódcą podniosło jej status społeczny. Jednak jej idealne życie komplikuje nowa pasierbica. Brad Alexander gra Gartha, młodego Dowódcę, angażującego się w życie osobiste dziewcząt, które przysięgał chronić. Zarrin Darnell-Martin gra ciotkę Gabbanę, zwolenniczkę wartości Gilead, będącą prawą ręką ciotki Vidali. Jest surową i bezkompromisową nauczycielką. Eva Foote gra ciotkę Estee, najmłodszą ciotkę, której energia i życzliwość zapewniają jej status "fajnej Ciotki" wśród uczennic. Isolde Ardies gra Huldę, naiwną dziewczynę, pełną ekscytacji na myśl o kobiecości. Jej szczere obserwacje i optymizm pomogły jej zdobyć lojalnych przyjaciół. Shechinah Mpumlwana gra Jehoshebę, rywalizującą koleżankę z szanowanej rodziny, która nie ustaje w dążeniu do małżeństwa o wysokim statusie. Birva Pandya gra Miriam, dziewczynę u progu kobiecości, która zmaga się z presją pory małżeńskiej. Kira Guloien gra Rosę, troskliwą i oddaną Marthę, jest jak matka dla Agnes. Jest też źródłem miłości w pozbawionym uczuć domu.

Opowieść podręcznej - premiera trzech pierwszych odcinków 6. sezonu 8 kwietnia na Max.

